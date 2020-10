Inspiratie voor interieur tijdens de Oktober Woonmaand

GRONINGEN – Het is deze hele maand Oktober Woonmaand, een periode vol met verrassende producten, kortingsacties en inspiratie voor je woning en interieur. De woonmaand is een initiatief van interieur- en tuinspecialisten om de woon- en tuinbranche in tijden van corona draaiende te houden.

Voorbereiden op de lange winteravonden, nog snel even de laatste dingen opknappen, languit bij de open haard of gewoon lekker samen in de woonkeuken. Bij de start van de herfst laten we het buitenleven voor wat het is en maken we het binnen weer knus en gezellig. Elke woonwinkel in Nederland speelt hier graag op in en biedt tijdens deze Oktober Woonmaand een maand lang tips en inspiratie om je huis om te toveren tot een gezellige plek waar je de aankomende seizoenen heerlijk kunt vertoeven.

Warm, gezellig en knus

Iedereen kent de voorjaarsschoonmaak waarbij we alles in huis op orde maken, maar vanaf de herfst gaan de meeste mensen pas écht aan de slag met hun interieur. We trekken ons terug in onze schulp en maken van onze woning een gezellige plek; van warme vloerkleden en dekentjes tot kaarsen of bijvoorbeeld een mooie elementenbank. Tijdens het gure weer van de herfst is er namelijk niets zo lekker als ‘s avonds neer te ploffen op de bank, te relaxen met een kopje thee of (cafeïnevrije) koffie en gezellig samen tv te kijken.

Interieurspecialisten

Door de coronacrisis zijn we ons gaan beseffen hoe belangrijk onze leefomgeving voor ons is. We zijn veel meer thuis dan anders en proberen ons verblijf zo prettig mogelijk te maken. Het wegvallen van de vakantieplannen zorgde in de lente en zomer al voor een groter budget voor renovatie- en bouwprojecten in huis en tuin. En nu het coronavirus voor de tweede keer de kop opsteekt, en we wederom in een (gedeeltelijke) lockdown zitten, staan de interieurspecialisten weer op scherp.

Laat je inspireren!

Juist in deze vreemde tijd is ons huis onze veilige haven. En met de wintertijd in aantocht mag het binnen extra gezellig worden. Kortom, geen beter moment dan de herfst om je verdiepen in de nieuwste woontrends. Stap dus eens een woonwinkel in Groningen of omgeving binnen of bezoek online een showroom. En laat je inspireren door de tips en adviezen van specialisten die je graag helpen bij het realiseren van je eigen indoor winter wonderland.

Foto: StockSnap/Pixabay