‘Ruim 3 miljoen woningen kunnen nog (na)geïsoleerd worden’

GRONINGEN – Uit onderzoek van duurzaamheidsplatform BackHoom blijkt dat er in Nederland circa 3,3 miljoen grondgebonden woningen (na)geïsoleerd kunnen worden.

Op 5 februari is het Warmetruiendag. Op deze dag roept het Klimaatverbond Nederland iedereen op om de verwarming minimaal 1 graad lager te zetten en een warme trui aan te trekken. Wanneer alle Nederlanders hieraan zouden meedoen, besparen we volgens Milieu Centraal maar liefst 3,6 miljoen m³ aan gas, 6,4 miljoen kilogram aan CO 2 en ook 3,2 miljoen euro. Dit zijn mooie cijfers die bovendien hard nodig zijn om de ambities van het Klimaatakkoord te halen.

Energie besparen in huis

Hoewel de Warmetruiendag een hoopgevend initiatief is, zijn er nog veel meer opties om energie in woningen te besparen waardoor de thermostaat standaard een graadje lager kan. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van het dak, (spouw)muur, gevel of vloer. Uit onderzoek van duurzaamheidsplatform BackHoom blijkt dat er in Nederland op dit moment circa 3,3 miljoen grondgebonden huizen zijn die nog (na)geïsoleerd kunnen worden.

Warmteverlies via de vloer

De gemiddelde temperatuur van een niet-geïsoleerde vloer is 11 graden celsius, maar dat van een kelder kan in de winter zelfs naar het vriespunt zakken. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor de temperatuur in het huis. Oudere woningen hebben vaak nog geen vloerisolatie en verliezen daardoor soms wel vijftien tot twintig procent van de warmte. Het kan in zo’n geval dus een goed idee zijn om een vloer te laten isoleren. Het levert huiseigenaren namelijk een leuke energiebesparing op.

Voordelen vloerisolatie

Naast een leuke besparing op de energiekosten, zorgt vloerisolatie ook voor een goede barrière tegen optrekkend vocht uit de kruipruimte onder de vloer. Met vloerisolatie zal de warmte simpelweg beter verdeeld zijn, waardoor de luchtvochtigheid minder wordt. Op deze manier vermijd je schimmels, zwammen en oppervlaktecondensatie in huis, zeker in combinatie met dak- en muurisolatie. Vloerisolatie biedt dus meer voordelen dan alleen lagere kosten op je energiefactuur.

Wat kost vloerisolatie?

Maar wat moet vloerisolatie kosten? Kort gezegd hangen de kosten hiervan nauw samen met het type woning en het aantal vierkante meters dat je wilt laten isoleren. Het is dus altijd aan te raden om offertes op te vragen bij verschillende vakmannen. Een echte expert zal je dan ook meteen de terugverdientijd vertellen en eventuele subsidies waarop je aanspraak kunt maken. Vaak is er op gemeentelijk of provinciaal niveau namelijk geld beschikbaar voor verduurzaming.

Foto: tookapic/Pixabay