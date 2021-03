Tips voor een mooie badkamer in Scandinavische stijl

GRONINGEN – Je bent geïnteresseerd in een nieuw ontwerp voor je badkamer en vindt je inspiratie vooral in het Scandinavisch interieur. Waar moet je beginnen?

Bestaat er zoiets als een Scandinavische badkamer? En wat typeert nu zo’n badkamer? Een Scandinavische badkamer is een badkamer in een bepaalde stijl. Vaak straalt deze badkamer rust uit en komt de ruimte sereen en natuurlijk over. Denk aan een witte kleur of wit met zwart, gecombineerd met het gebruik van echt (eiken)hout waarmee voor een warme uitstraling wordt gezorgd.

Maak kennis met Regn

Wie een Scandinavische sfeer zoekt voor zijn of haar badkamer, komt al gauw terecht bij Regn. Dit merk is gespecialiseerd in kranen en in de ontwerpen zie je de liefde voor Scandinavië terug. In het Zweeds, Noors én Deens betekent de naam dan ook ‘regen’. Regn heeft al meer dan 40 ervaring en is dus een bekend en betrouwbaar merk in de sanitairwereld. Toch blijven ze innoveren. Het merk volgt de sanitairtrends op de voet, zeker ook als het om duurzaamheid gaat.

Scandinavische stijl

Het belang van een mooie en goede wastafelkraan moet niet worden onderschat. Een wastafelkraan gebruik je namelijk vaak meerdere keren per dag. Belangrijk dat deze dus tegen een stootje kan en kwalitatief sterk is. En niet geheel onbelangrijk: de kraan moet qua ontwerp natuurlijk samengaan met de rest van je Scandinavische badkamer-interieur. Met een Regn wastafelkraan krijgt je badkamer de Scandinavische look and feel die je zoekt.

Soorten wastafelkranen

De wastafelkranen van Regn zijn verkrijgbaar in de kleuren chroom, geborsteld nikkel, geborsteld goud, geborsteld koper, mat zwart en gunmetal black. Voor iedere badkamer is dus wel een kraan te vinden. Ook kun je kiezen voor een opbouw- of inbouwkraan. Beide type kranen zijn er in verschillende hoogtes, maar er zijn ook verhoogde kranen, zelfsluitende kranen en zelfs elektronische wastafelkranen.

Een verhoogde kraan is ideaal wanneer je een opbouwwaskom hebt, zodat de kraan netjes boven de kom uitreikt. De zelfsluitende wastafelkraan sluit, zoals de naam al aangeeft, zichzelf af en voorkomt op deze manier waterverspilling. En een elektrische wastafelkraan werkt met een sensor. De kraan geeft water als hij beweging signaleert. Dit is vriendelijk voor het milieu, geldbesparend en erg hygiënisch.

Kraan laten aansluiten?

Wie een wastafelkraan op het oog heeft en deze wil laten aansluiten, heeft de keuze uit 1-gats, 2-gats of 3-gats wastafelkranen. Hiermee wordt bedoeld dat de wastafelkraan bestaat uit één, twee of drie onderdelen waarvoor de monteur een gat in de wastafel of wand maakt. Laat je vooraf dus altijd goed informeren en neem bij vragen contact op met de dichtstbijzijnde dealer van Regn-producten.

Foto: qimono/Pixabay