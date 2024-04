Poging tot overval en beroving van fiets in Eelderwolde

EELDERWOLDE – Twee gemaskerde mannen hebben afgelopen zondagnacht geprobeerd om een vestiging van McDonalds in Eelderwolde te overvallen.

De mannen bedreigden een jongen met een mes en stalen zijn fiets voordat ze de vestiging van de horecagelegenheid probeerden binnen te komen. Gelukkig wist het personeel hen af te weren, zonder dat er iets gestolen werd. Tijdens hun vlucht beroofden ze een persoon van zijn elektrische fiets.

Getuigen gezocht

De politie is een onderzoek gestart en zoekt naar getuigen. De verdachten waren volledig in het zwart gekleed en deels bedekt met duct tape. Als je iets verdachts hebt gezien of informatie hebt, neem dan contact op met de politie via (0900) 8844 of bel anoniem (0800) 7000.

Foto: NoordelijkFotobureau.nl