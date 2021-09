Een krabpaal kopen was nog nooit zo makkelijk (en leuk!)

GRONINGEN – Karakter, formaat, leeftijd en ras. Allemaal zaken die belangrijk zijn als je op zoek bent naar een goede krabpaal voor je kat. Maar waar moet je op letten? En welke soorten krabpalen en krabmeubels zijn er? Je leest het hier.

Je hebt katten die nergens bang voor zijn en bangepoeperds die zich het liefst verstoppen als er visite komt. Schattige kleine kittens en grote stoere jongens die nergens bang voor zijn. Maar ook actieve katten en senioren die van een rustige oude dag willen genieten. En dan zijn er nog de chique dames en heren die graag een schoonheidsslaapje doen in een luxe relaxmand.

Katten komen dus in eindeloos veel soorten en maten

Maar ze hebben één ding gemeen: ze hebben allemaal goede verzorging nodig. Een krabpaal is daar een belangrijk onderdeel van, want krabben is belangrijk voor katten. Ze worden er ontspannen van, verzorgen hun nagels ermee en je geeft ze de gelegenheid om hun territorium te markeren. Zorg er daarom altijd voor dat je één of meer geschikte krabpalen in huis hebt.

Maar wat voor krabpaal heeft je kat nodig?

Dat weet je dus pas als je goed naar de behoeften van je kat kijkt. Houdt je kat bijvoorbeeld van hoge veilige plekjes? Heeft hij een opstapje nodig of juist een lage en veilige plek om te krabben en te slapen? Of woon je samen met meerdere katten en heb je veel slaap- en relaxplekken nodig? Als je de antwoorden op dit soort vragen hebt, koop je gegarandeerd een krabpaal waar je kat heel gelukkig van wordt.

Heb je wat inspiratie nodig?

Dit zijn de 6 belangrijkste soorten krabpalen

1. Krabpalen voor kittens en kleine katten

Veiligheid en zachtheid. Daar hebben de allerkleinste katjes de meeste behoefte aan. Heb je zo’n kleine pluizenbol in huis? Dan is een krabpaal uit de Little Rebels collectie er eentje waar je op kunt vertrouwen, want er is overal aan gedacht – een veilige constructie, sterk maar fijn sisaltouw en overal superzachte knuffelpluche.

2. Chique design krabpalen

Vind je het belangrijk dat de pluche perfect matcht bij de sisal én bij je interieur? En heeft jouw kat behoefte aan luxe loungemanden en hangmatten? Voor katten en baasjes die van design en hoge kwaliteit houden is een krabpaal uit de Kings & Queens collectie de perfecte keus. Want alles aan deze krabpalen is mooi en supersjiek.

3. Krabpalen en krabmeubels van extra sterke kwaliteit

Woon je samen met meer dan één kat? Of heb je een Maince Coon, Ragdoll of ander groot kattenras? Dan heb je een krabpaal nodig die tegen een stootje kan – die stoer is met dikke krabstammen en royale loungemanden. Een krabpaal uit de Quality collectie dus, want die heeft alles in huis wat jullie nodig hebben.

4. Supergrote krabpalen en krabmeubels

Is jouw kat actief en speels? Of heb je meerdere katten in huis? Dan heb je een krabmeubel nodig waar naar hartenlust in kan worden geklommen en geslapen. En natuurlijk aan kan worden gekrabd. De krabmeubels uit de Lucky Bastards collectie hebben het allemaal – ze zijn groot, robuust en vooral heel erg stabiel. Ook uitstekend geschikt dus voor grote kattenrassen.

5. Compacte maar heel complete krabpalen

Woon je klein of heb je gewoon niet veel ruimte over voor een enorm krabmeubel? Dan zijn de krabmeubels van de Sweet Petite collectie wat voor jouw kat! Deze krabpalen nemen namelijk heel weinig ruimte in beslag. En toch zit alles erop en eraan! Dikke en lekker hoge krabstammen om in te klimmen en aan te krabben en heel veel warme slaapplekjes van fluweelzachte pluche.

6. Krabtonnen

Ben je op zoek naar een allrounder, naar een krabpaal die alles in huis heeft? Dan is een krabton uit de Champions collectie een bijzonder goede keus. Die is namelijk superstabiel, heeft genoeg relaxplekken voor meerdere katten en – het belangrijkste van alles – is rondom bekleed met supersterk sisaltapijt. En dat betekent eindeloos veel klim- en krabplezier! Extra pluspunt: hij is mooi en neemt heel weinig ruimte in beslag.

Weet jij al welke krabpaal je moet kiezen?

Neem dus gerust een kijken in de Krabpalen webshop van Petrebels. Of wil je liever eerst nog wat vragen? Neem dan even contact op met de krabpalenspecialisten van Petrebels. Want die zijn er om je te helpen!

Foto: Bodi.raw/Unsplash