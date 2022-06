Hier moet je op letten bij het fietsen op een speed pedelec 

GRONINGEN – Een speed pedelec is enorm handig voor woon-werkverkeer. Het is namelijk een tweewieler met elektrische trapondersteuning. Het verschil tussen een e-bike en een speed pedelec, is dat de laatstgenoemde snelheden tot 45 kilometer per uur kan behalen. Hierdoor is deze elektrische fiets erg geliefd onder werkenden die rond de 15 kilometer (of meer) van hun werk wonen. Binnen een paar minuten sta je op kantoor. De speed pedelec wordt daarom ook wel als de koning onder de elektrische fietsen beschouwd.

Wat mag wel en niet met een speedbike?

Omdat een speed pedelec zo krachtig is en je er vrij hard mee mag rijden, zijn er natuurlijk wel een aantal regels en eisen verbonden aan het in bezit hebben van en het mogen rijden met deze elektrische fiets. Zo valt een speed pedelec voor de wet onder de bromfietsen. Hiervoor moet je dus minimaal een WA-verzekering afsluiten, in het bezit zijn van een bromfietsrijbewijs (AM) en minimaal 16 jaar oud zijn. Tevens zijn er een aantal dingen die een speed pedelec verplicht moet hebben, zoals een gele bromfietskentekenplaat, een voertuigidentificatienummer, verlichting, rode en witte of gele reflectoren en een linker achteruitkijkspiegel. Het is bovendien verplicht om een goedgekeurde bromfietshelm te dragen. Er zijn ook speciale speed pedelec helmen, maar let er altijd op of deze zijn gecertificeerd.

Wanneer mag je op een speed pedelec rijden?

Een speed pedelec is geschikt voor ritten tussen de 15 en de 50 kilometer. Met een speedbike mag je op de rijbaan en op (brom)fietspaden rijden. Op de rijbaan mag je maximaal 45 kilometer per uur rijden. Op (brom)fietspaden mag je maximaal 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en maximaal 40 kilometer buiten de bebouwde kom. Wie de speed pedelec wil proberen doet er goed aan om een route te volgen met weinig stops, zoals een stoplicht of een kruispunt. Mensen hebben vaak niet door hoe hard een speed pedelec eigenlijk kan, dus wees altijd voorzichtig en houd je omgeving goed in de gaten!

Waar moet ik op letten bij de aanschaf?

Bij het aanschaffen van een speed pedelec zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Wil je bijvoorbeeld dat je het liefst weinig inspanning hoeft te verrichten om tot de 45 kilometer per uur te komen? Dan moet je goed kijken naar de capaciteit van de accu en de aandrijving. Eigenlijk zijn er ontzettend veel opties, maar misschien wel het belangrijkste is hoe het fietst. Zit je bijvoorbeeld goed en zit het stuur niet te ver naar voren of achteren? Bekijk en probeer daarom altijd een groot aanbod aan speed pedelecs bij verschillende winkels voordat je een keus maakt. Wie vergelijkt, maakt uiteindelijk vaak de beste keus.

