Waarom belegt men juist nu in goud en zilver?

GRONINGEN – De prijs van goud en zilver hebben het afgelopen jaar het hoogste niveau in vier jaar bereikt. In augustus kwam de prijs van goud zelfs even boven de 2.000 dollar per ounce uit. Waarom belegt men juist nu in deze edelmetalen?

Zowel goud als zilver stegen het afgelopen jaar behoorlijk in prijs. De oorzaak van deze stijging lijkt verschillende beweegredenen te hebben, maar angst onder beleggers voor inflatie is waarschijnlijk het grootste narratief. Als gevolg van het bijdrukken van geld om de coronacrisis te bezweren, vrezen zij voor waardeverlies van valuta zoals de euro en de dollar. Daarom deponeren beleggers hun geld in zogenaamde harde assets, zoals goud, zilver en vastgoed. Op die manier proberen investeerders de koopkracht van hun geld in tijden van crisis te behouden.

5000 jaar waardevast

Het stijgen van de goud- en zilverprijs in tijden van onrust is een bekend fenomeen. Als de beurskoersen op en neer schieten, worden de risico’s voor veel beleggers te groot. Zij willen hun winsten behouden of verliezen beperken en dat is iets waar edelmetalen om de hoek komen kijken. De goudprijs is al meer dan 5000 jaar dé manier om geld zijn waarde te laten behouden. Waar je vroeger voor 1 ounce goud een degelijk mannenpak kon kopen, kan dat nu nog steeds. Voor zilver geldt dat het doorgaans poor man’s gold wordt genoemd. Zilver is namelijk wat goedkoper, maar kent industrieel wel veel meer mogelijkheden. Het is dus wat minder zeldzaam dan goud, maar minstens zo gewild.

Koopkracht behouden

Wanneer er meer geld wordt bijgedrukt zorgt dit ervoor dat de waarde van dit geld naar verloop van tijd vermindert. Voor twintig euro koop je nu veel minder boodschappen dan twee decennia geleden. Vroeger werd je hiervoor gecompenseerd met spaarrente op de bank, maar dat is op dit moment niet meer het geval. Tegenwoordig krijg je op de bank namelijk weinig, geen of zelfs negatieve rente. In dat laatste geval moet je als klant dus geld betalen om het bij de bank te mogen stallen. Wie zijn koopkracht wil behouden, zet zijn of haar geld daarom vaak om in harde assets.

Munten van metaal

Een van de voornaamste redenen waardoor edelmetalen over een langere periode hun waarde goed behouden, is omdat goud en zilver schaars zijn. Er is slechts een beperkte hoeveelheid goud en zilver op Aarde en juist daarom werden munten vroeger van goud en zilver gemaakt. Geld kon daardoor dus niet onbeperkt worden bijgemaakt en behield hierdoor zijn waarde. Vandaag de dag doen alleen nog maar de kleuren van de munten aan goud en zilver denken. De munten zelf bestaan uit nikkel, koper of andere metalen die niet of minder zeldzaam zijn dan goud en zilver.

Foto: hamiltonleen/Pixabay