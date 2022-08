Manifestatie voor vrije samenleving op Vismarkt Groningen

GRONINGEN – Op zondag 7 augustus vindt er op de Vismarkt in Groningen een manifestatie plaats ten behoeve van een vrije, liefdevolle en gezonde samenleving. ‘Een vrijheid zoals wij die voor 2020 hebben gekend’, zo schrijft de organisatie.

Onder de noemer Mars van de Menselijke Verbinding protesteren de deelnemers morgen tegen de onteigening van de boeren, een (mogelijk) persoonlijk CO2-budget, de inmenging en invloed van het World Economic Forum in het kabinet, de (permanente) coronawet, het aanstaande pandemieverdrag tussen het WHO en Nederland en het Europese Digitale ID.

Programma

Vanaf 12.00 uur wordt er verzameld op de Vismarkt, daar zal vanaf 12.30 uur een voorprogramma door diverse sprekers worden gepresenteerd. Vanaf 13.00 uur start de mars voor verbinding en rond 15.00 uur komt men weer terug op de Vismarkt. De demonstratie eindigt om 16.00 uur. Iedereen is welkom om deel te nemen. Deelname is uiteraard gratis.

Samen voor Nederland

De organisatie is in handen van Samen voor Nederland, een samenwerkingsverband van meerdere organisaties en partijen. Iedere eerste zondag van de maand organiseert zij ergens in Nederland een demonstratie. Samen voor Nederland staat voor een veilige demonstratie en heeft dat in goed overleg gedaan met de gemeente en politie.

Foto: Samen voor Nederland