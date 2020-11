Bewaak uw online privacy met een VPN

GRONINGEN – Wat is een VPN? VPN wordt voluit geschreven als Virtual Private Network. Een VPN maakt het mogelijk om een anonieme verbinding te maken tussen uw computer en het internet. Alle gegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden en ontvangen. Wie belang hecht aan anonimiteit op het web, kan dus beroep doen op een VPN app. Dit is mogelijk voor zowel computers als smartphones.

Bewaak uw online privacy door middel van een VPN

Zoals in de inleiding al werd vermeld biedt een VPN uitkomst voor wie belang hecht aan online privacy. Maar wat wordt er precies bedoeld met anonimiteit, en hoe wordt die anonimiteit gerealiseerd? Om een antwoord te bieden op die vraag, is het nodig om iets dieper in te gaan op de werking van een VPN verbinding.

Alle computernetwerken hebben een eigen IP-adres. Wanneer u op het internet surft, laat u als het ware een briefje achter bij de website met daarop uw IP-adres. U bent op dat moment traceerbaar en niet anoniem. Ook uw provider kan meevolgen met wat u doet op het wereldwijde web. Hoewel de provider deze informatie niet gebruikt zonder goede reden, kan dit een gevoel van onveiligheid geven. Met een VPN worden al uw gegevens doorgestuurd naar een datacenter (vaak in het buitenland), die uw gegevens dan uiteindelijk doorstuurt naar de doelserver. Uw netwerkverkeer wordt dus omgeleid. Het briefje dat u achterlaat bij de website zal dus niet langer uw IP-adres bevatten, maar dat van het datacenter waarmee u verbonden bent. Ook de provider waarbij u aangesloten bent kan enkel zien dat u verbinding maakt met een VPN server. Het resultaat hiervan is dat u anoniem kunt surfen.

Daarnaast zorgt deze anonimiteit er ook voor dat het zeer moeilijk wordt voor zogenaamde trackers om u te volgen op het internet. Persoonlijke gegevens als zoekgeschiedenis kunnen dus niet meer worden gebruikt voor gerichte advertenties.

Wat zijn de voordelen van een VPN?

Een VPN heeft enkele voordelen. Zo kan uw locatie niet (of slechts zéér moeilijk) achterhaald worden door de websites die u bezoekt. Wanneer u gebruikmaakt van een openbaar wifi-netwerk, bijvoorbeeld in een restaurant, kunt u daarnaast ook veel veiliger surfen dankzij een VPN. Ten slotte is het bij de meeste aanbieders ook mogelijk om een VPN app te downloaden op uw smartphone.

Wat zijn de nadelen van een VPN?

Helaas heeft een VPN ook enkele nadelen. Zo hangt er altijd een prijskaartje aan vast. Daarnaast beperkt een VPN ook de snelheid van uw internetverbinding. Dit komt doordat het dataverkeer moet worden omgeleid.

Tot slot is het belangrijk om een goede VPN-aanbieder te kiezen. Een aanbieder moet namelijk betrouwbaar zijn en een veilige, kwalitatieve dienst aanbieden. Wanneer dat niet het geval is, bent u namelijk niet zeker van uw privacy. Het is mogelijk dat uw gegevens gelogd en doorverkocht worden.

Hoe kiest u een goede VPN?

Om een keuze te maken en te bepalen wat de beste VPN voor u is, is het aangeraden om wat research te doen op het internet. Deze zoektocht kent namelijk enkele valkuilen: de beste VPN is niet noodzakelijk de duurste! Er zijn veel gebruikerservaringen en tests te vinden die u meer kunnen vertellen over de verschillende aanbieders. Op die manier vindt u vast en zeker de meest geschikte en beste VPN voor uw persoonlijke situatie!

Foto: VPN Nederland