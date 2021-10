Een website maken in Groningen kan je gewoon zelf doen

GRONINGEN – Een website voor je onderneming is vandaag de dag onmisbaar. Maar wist je dat je helemaal geen duur bedrijf hoeft in te schakelen om een site te laten maken? Een website maken kun je -met een klein beetje hulp- namelijk gewoon zelf!

Het internet heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht naar voren genomen. We doen tegenwoordig zo goed als alles online en mocht de internetverbinding een keertje wegvallen, dan zitten we doorgaans met onze handen in het haar op kantoor of thuis(werkplek). De coronacrisis heeft de trend van digitalisering nog eens enorm versneld. Online shoppen werd tijdens de lockdown plotsklaps de norm en ook de bioscoop werd voor enkele maanden helemaal vervangen door streamingdiensten als Netflix, HBO, Disney+, en Amazon Prime.

Een webshop en website zijn van levensbelang

Mede door de pandemie is gebleken dat internet het leven niet alleen gemakkelijker maakt, maar ook dat het inmiddels een eerste levensbehoefte is geworden. En niet alleen voor entertainment vallen we terug op het world wide web, ook voor werk en inkomsten is het internet van levensbelang geworden. Ondernemers die tijdens de lockdown enkel en alleen een fysieke winkel hadden kregen het zwaar te verduren, terwijl sites als Bol.com en Coolblue keken naar recordwinsten. Als er tijdens deze periode één ding duidelijk is geworden, is het wel dat een website en webshop voor ondernemers vandaag de dag van levensbelang is.

Met een Website builder kan je het makkelijk zelf

Maar wanneer je als ondernemer nog geen online visitekaartje hebt, om wat voor reden dan ook, is het wellicht een lastige stap om te nemen. Want waar begin je? Er zijn vandaag de dag ontzettend veel partijen die websites ontwikkelen, en vaak voor astronomisch hoge bedragen. Gelukkig kun je het ook zelf aan de hand van een zogenoemde website builder. Een website builder is een softwareprogramma dat het proces voor het bouwen van je webshop automatiseert. Een webshop maken is daarmee een stuk makkelijker dan wanneer je alles zelf moet gaan coderen. In Nederland is JouwWeb een populaire optie. Hiervoor heb je geen enkele kennis van coderen of ontwerp-vaardigheden nodig, daarnaast is het gratis om te proberen.

Website builder: makkelijk en betaalbaar

Met een website builder maak je in korte tijd een volledige website en/of webshop voor jezelf of je onderneming. Op die manier is je winkel dag en nacht bereikbaar. Tevens kun je via de digitale snelweg klanten bereiken die je winkel anders nooit gevonden hadden. Je kunt zelfs producten verkopen tot ver buiten de landsgrens! Eigenlijk zijn de voordelen van een website en webshop te veel om op te noemen. En dat het makkelijk en betaalbaar is, moge na het lezen van dit artikel ook duidelijk zijn. Dus verdiep je eens in de mogelijkheden van een website builder en voorkom dat je teveel betaalt voor een website of webwinkel.

Foto: CyberRabbit/Pixabay