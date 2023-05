2100 nieuwe openbare laadpalen in Drenthe en Groningen

Elektrische autobezitters zonder eigen oprit kunnen straks eenvoudig een nabijgelegen laadpaal aanvragen via de website www.laadpaalnodig.nl. Het bedrijf Equans heeft de aanbesteding voor de realisatie van 2100 openbare laadpalen voor de komende 3 jaar voor elektrische auto’s in de provincies Groningen en Drenthe gewonnen. De laadpalen zijn voorzien van slimme en leveren 100% Nederlandse groene stroom, afkomstig van het zonnepark de Vloeivelden in Drenthe.

4200 laadpunten

De 2100 laadpalen zorgen in totaal voor 4200 laadpunten (twee per laadpaal). Drenthe krijgt 1280 laadpalen en provincie Groningen 820 laadpalen. Met het plaatsen van de openbare laadpalen draagt Equans bij aan de ambities om ervoor te zorgen dat elektrisch rijders straks altijd overal, makkelijk en slim kunnen laden. De aanbesteding is gewonnen vanwege aandacht voor duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid, snel plaatsingsproces, innovaties en efficiëntie. Een mogelijke verlenging van het contract met Equans kan nog eens 450 extra laadpalen opleveren. Gebruikers van de laadpalen kunnen de laadsessies starten, stoppen en betalen via een laadpas, app of het scannen van een QR code. Equans start 1 juni 2023. Geïnteresseerden kunnen nu al een aanvraag doen voor een laadpaal op de website www.laadpaalnodig.nl.

Samenwerking

Provincie Drenthe organiseerde de aanbesteding namens de provincies Groningen en Drenthe en twintig gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Het Hogeland, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Midden-Groningen, Noordenveld, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Tynaarlo, Veendam, Westerkwartier, Westerveld, Westerwolde, De Wolden. Gemeente Groningen en Eemsdelta hebben een eigen aanpak voor het plaatsen van laadpalen.

Foto: Provincie Groningen