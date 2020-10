Beweegbare brug Blauwe Loper ingehesen

De beweegbare brug boven het Winschoterdiep, een onderdeel van de Blauwe Loper bij Blauwestad, is op woensdag 21 oktober ingehesen. De Blauwe Loper is een fiets- en voetgangersbrug die Blauwestad met Winschoten gaat verbinden. Als de brug klaar is, is die de grootste fiets- en voetgangersbrug van Europa. Eerder deze maand werd het gedeelte van de brug over de A7 al geplaatst. Eind dit jaar wordt de Blauwe loper in gebruik genomen.

Werkzaamheden

Het beweegbare brugdeel is gemaakt in de stad Groningen en werd per schip vervoerd naar Winschoten. Twee grote hijskranen van elk 700 ton tilden het brugdeel op zijn plek. De beweegbare brug is 23 meter lang en weegt 86 ton. De scheepvaart op het Winschoterdiep was tijdens de werkzaamheden gestremd. De werkzaamheden waren via een livestream op de website van Blauwestad te volgen.

Foto: Provincie Groningen