De provincie Groningen is in september met vertegenwoordigers van verschillende sectoren (natuur, industrie, mobiliteit, bouw, overheid en landbouw) in gesprek geweest over het concept van de Groninger Aanpak Stikstof (GrAS). Dinsdag 20 oktober heeft het college de GrAS vastgesteld ( PDF-bestand, 487 KB). De GrAS ( PDF-bestand, 1 MB) wordt woensdag 28 oktober besproken in de Statencommissie.

Foto: Provincie Groningen