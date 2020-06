Nieuwe campagne wijst op afstand houden onderweg

Nu ook in de provincie Groningen de scholen en de horeca weer open zijn wordt het drukker op straat. Het blijft nog steeds belangrijk om ook in het verkeer voldoende afstand te houden tot andere weggebruikers. Als reminder is vanaf vandaag de kreet ‘Houd 1,5 meter afstand’ op veel plekken in de provincie te zien.

Eerste tekst op de weg

Donderdagochtend 4 juni bracht gedeputeerde Fleur Gräper-Koolwijk de eerste tekst ‘Houd 1,5 meter afstand, ook onderweg’ aan op het asfalt bij de Waterhuizerbrug in Groningen. Op smalle fietspaden, op kruispunten, bij stoplichten of bruggen, kan het druk zijn en is 1,5 meter afstand houden soms lastiger. Op drukke plekken waar veel fietsers, scooters, brommers of voetgangers bij elkaar komen is het extra opletten. Ook hier geldt: geef elkaar de ruimte, ook onderweg.

Landelijke campagne

De provincie werkt samen met de Groninger gemeenten om op zoveel mogelijk plekken in de provincie deze slogan op en langs de weg te zetten. Er komen niet alleen teksten op het wegdek, ook worden er 440 posters langs de wegen geplaatst. ‘Houd 1,5 meter afstand, ook onderweg’ is onderdeel van de Rijkscampagne om weggebruikers erop te wijzen ook in het verkeer anderhalve meter afstand te houden en hiermee de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Over Verkeerswijzer Groningen

De landelijke campagne wordt in de provincie Groningen gecoördineerd door het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen. Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen.

Foto: Provincie Groningen