Nog steeds geld beschikbaar om asbestdaken aan te passen voor zonnepanelen

Eigenaren van een asbestdak kunnen nog steeds een vergoeding krijgen om zonnepanelen op hun dak te laten plaatsen. De eigenaar laat het asbest van zijn dak verwijderen er verhuurt het dak vervolgens aan een lokale energiecoöperatie. Met de huur voor het dak kunnen de verwijdering van het asbest en de renovatie van het dak voor een groot deel worden gefinancierd. Dakeigenaren slaan zo twee vliegen in één klap: ze saneren het asbest op hun dak en dragen samen met de lokale energiecoöperatie ook nog eens bij aan de energietransitie. Het eerste gesaneerde dak met zonnepanelen wordt binnenkort in Garnwerd opgeleverd.

SamenZONderAsbest

Geïnteresseerden voor de regeling ‘SamenZONderAsbest’ kunnen zich nog tot 1 juli 2021 aanmelden. Het gaat om een proef, waarbij ruimte is om 120 asbestdaken in te ruilen voor zonnedaken. De eigenaar van een asbestdak kan de investering van de asbestsanering in 15 jaar terugverdienen. Een energiecoöperatie van burgers huurt een dak met opwekinstallatie en zonnepanelen voor 15 jaar. Na deze periode worden de zonnepanelen eigendom van de dakeigenaars. Er is in totaal € 700.000 beschikbaar, waarvan € 600.000 uit Nationaal Programma Groningen en € 100.000 vanuit de provincie Groningen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: www.samenzonderasbest.nl of de subsidiepagina op onze website.



Foto: Provincie Groningen