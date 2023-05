Oud gronddepot in Groningen wordt klimaatbestendig bos

PROVINCIE – De provincie Groningen gaat een klimaatbos aanleggen aan de rand van de stad Groningen. Het bos van circa 5 hectare komt op het oude gronddepot van de provincie bij Roodehaan. Bij ontwerp wordt rekening gehouden met het oorspronkelijke landschap: de Hunzeloop. Samen met de gemeente Groningen, het Groninger Landschap en de omgeving wordt hiervoor een plan uitgewerkt. Ook krijgt het nieuwe bos wandelpaden en worden de oevers van het Winschoterdiep natuurvriendelijk gemaakt. De bedoeling is om begin 2024 de eerste bomen te planten.

Aandacht voor het klimaat

In het klimaatbos komen bomen en struiken die veel CO 2 vasthouden, passen bij de bodem en van oorsprong in Groningen voorkomen. Deze sterke bomen helpen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Een ander doel van het klimaatbos is om klimaatverandering en het ontstaan van het landschap onder de aandacht te brengen bij Groningers. Tijdens het project worden onder andere kinderen betrokken bij het aanplanten van het bos.

Programma Bos en Hout

Het klimaatbos is onderdeel van het programma Bos en Hout waarbij de provincie in 10 jaar 750 hectare bos en andere beplanting wil realiseren. Doel van dit programma is om Groningen mooier, groener, biodiverser en klimaatbestendiger te maken. Dit doet de provincie niet alleen, maar via subsidies en in samenwerking met anderen. Tot 1 november is er subsidieregeling voor het vergroenen schoolpleinen, bedrijventerreinen, erven, lijnbeplanting en nieuw bos.

Foto: Provincie Groningen