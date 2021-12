Provincie Groningen steeds populairder als vakantiebestemming

Steeds meer mensen beschouwen de provincie Groningen als een aantrekkelijke vakantiebestemming. Dit blijkt uit onderzoek naar het toeristisch imago van de provincie door ingenieursadviesbureau Sweco. Het toeristisch aanbod in Groningen heeft dit jaar de hoogste waardering sinds de eerste meting in 2004.

Onderzoek

Provincie Groningen laat sinds 2004 onderzoek uitvoeren naar het toeristisch imago van de provincie. Hiervoor worden twee groepen bevraagd: Nederlanders die de afgelopen drie jaar Groningen hebben bezocht voor vakantie of een weekendje weg (de bezoekers) en Nederlanders die de provincie de afgelopen drie jaar niet bezochten (de-niet bezoekers). In september 2021 werd het laatste onderzoek uitgevoerd. Hier deden iets meer dan duizend Nederlanders aan mee.

Hogere waardering

Het toeristisch aanbod van de provincie wordt hoger gewaardeerd dan vorige jaren. Met name het aanbod van cultuur, dorpen, natuur en landschap. Ook zijn de fiets- en wandelroutes populair. Bijna driekwart van de bezoekers (74%) bestempelt de provincie als interessante vakantiebestemming, tegenover 64% in 2019.

Corona

Hoewel er geen specifieke vragen over corona zijn opgenomen in het onderzoek, is de impact van de coronapandemie en de maatregelen terug te zien in de resultaten. Evenementen worden minder aangedragen als reden om naar Groningen te komen, terwijl de associatie met Groningen in combinatie met rust en ruimte, fietsen, natuur en landschap een hogere waardering krijgt.

Lees hier ( PDF-bestand, 803 KB) het onderzoek van Sweco.

Foto: Provincie Groningen