Subsidie voor drie Groningse evenementen en arrangementen

Theater Oosterwijtwerd, Roeg Klassiek en de activiteiten op de Groninger Marktendagen krijgen subsidie uit de regeling ‘Evenementen en arrangementen’. In totaal is er € 27.500 beschikbaar voor deze evenementen. Als provincie willen we het organiseren van evenementen stimuleren om bezoekers naar Groningen te krijgen.

Theater Oosterwijtwerd

Sinds 2020 biedt Theater Oosterwijtwerd een podium aan Groninger artiesten die door de coronamaatregelen niet konden optreden. In juni en juli treden twintig dagen lang, twee tot drie keer per dag Groninger artiesten op. De optredens vinden plaats in een meer dan honderd jaar oude boerderij aan het water in Oosterwijtwerd. Theater Oosterwijtwerd ontvangt hiervoor € 15.000.

Festival Roeg Klassiek

Tijdens het festival Roeg Klassiek beleven bezoekers klassieke muziek in de natuur en op bijzondere locaties in en om ‘t Roegwold. Verschillende musici komen naar Midden-Groningen om muziek te maken. Op 11 september kunnen bezoekers op vier locaties rondom ‘t Roegwold diverse concerten bijwonen. Het festival krijgt hiervoor €12.500.

Groninger Marktendagen

Op 2 en 3 oktober zijn er door de hele stad Groningen allerlei soorten markten, van vintage- tot bloemenmarkt. Ook is er een muziek- en kinderprogramma en staan er foodtrucks. De aanvullende toeristische activiteiten op de Groninger Marktendagen krijgen €15.000. Onder deze activiteiten vallen onder andere overnachtingsarrangementen, weggeefacties en de uitgifte van kaarten en folders. Met deze activiteiten wordt een meerdaags bezoek aan Groningen gestimuleerd.

Evenementen en arrangementen

Evenementen zijn een visitekaartje voor onze provincie. Ze zorgen ervoor dat bezoekers naar onze provincie komen en er ook terugkomen. Als provincie willen we vrijetijdseconomie, kunst, cultuur en landschap meer aan elkaar koppelen om meer bezoekers te trekken en een nog aantrekkelijker Gronings aanbod te ontwikkelen. Voor organisatoren van eenmalige, nieuwe, kleine en grote evenementen is er de subsidie ‘Evenementen en arrangementen’. Behalve voor het evenement zelf kunnen organisatoren van evenementen ook een aanvraag indienen voor aanvullende toeristische activiteiten of arrangementen bij evenementen.

Foto: Provincie Groningen