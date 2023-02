Veel belangstelling voor eerste ‘GRO show’ om verhaal van Groningen uit te dragen

Wat is het verhaal van Groningen en hoe kunnen we dat gezamenlijk uitdragen? Dat stond centraal tijdens de eerste ‘GRO Show’, in De Graanrepubliek in Bad Nieuweschans. Het ging om een inspiratiebijeenkomst voor ondernemers, bestuurders, inwoners en professionals uit Oldambt, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde en Pekela. In totaal kwamen er ruim 130 gasten op de eerste bijeenkomst af. Er worden ook nog twee andere bijeenkomsten georganiseerd in de overige Groninger gemeenten. De bijeenkomsten zijn onderdeel van de merkstrategie, om Groningen gezamenlijk beter op de kaart te zetten. Er is ook een toolbox ontwikkeld.

Er gaat niets boven Groningen

Groningen heeft niet alleen prachtige natuur en een rijke historie, het is ook de provincie van innovatie, met veel startups en kennis- en onderzoeksinstituten. Er wordt hier gewerkt aan wereldwijde vraagstukken, zoals de energie- of voedseltransitie. In Groningen is kortom volop ruimte om nieuwe ideeën te ontwikkelen en ambities te vervullen. Uit de imagomonitor blijkt echter dat de rest van Nederland dat nog onvoldoende weet. Het is daarom belangrijk om gezamenlijk als overheden, bedrijven en kennisinstellingen te vertellen waarom er er niets boven Groningen gaat. De merkstrategie moet daarbij helpen.

Merkstrategie

De merkstrategie is opgezet door Marketing Groningen, in opdracht van de provincie Groningen, gemeente Groningen, het Nationaal Programma Groningen en het Akkoord van Groningen. Naast het organiseren van verschillende inspiratiebijeenkomsten is er ook een toolkit beschikbaar gesteld, met digitale middelen waarmee iedereen het verhaal van Groningen kan vertellen. De toolkit is te vinden op www.toolsvoortrots.nl. Op de website van Marketing Groningen is het volledige verslag te lezen van de eerste bijeenkomst.

Foto: Provincie Groningen