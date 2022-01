Melissa van Hoorn en Johan Hamster beëdigd als gedeputeerden

Melissa van Hoorn (GroenLinks) en Johan Hamster (ChristenUnie) zijn beëdigd als gedeputeerden tijdens een extra Provinciale Statenvergadering op 26 januari. Van Hoorn is de opvolger van Nienke Homan, die op 1 december vorig jaar vertrok. Hamster volgt Henk Staghouwer op, die sinds 10 januari minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is.

Van Hoorn

Van Hoorn (1979) was sinds 2019 lid van Provinciale Staten. Eerder werkte ze als teammanager bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en het waterschap Noorderzijlvest. Ze wordt gedeputeerde voor onder meer energie en klimaat.

Hamster

Hamster (1982) was tot voor kort wethouder in de gemeente Stadskanaal, een functie die hij sinds 2010 bekleedde. Eerder was hij raadslid voor dezelfde gemeente. Hamster wordt gedeputeerde voor onder meer natuur en landbouw.

Foto: Provincie Groningen